2020-01-31T14:23:20+03:00
Происшествия

Трагедия в Бурмакино: водитель «Мерседеса» насмерть сбил 9-летнего мальчика

Ребенок погиб на месте ДТП
Александр МАКАРОВ
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Смертельная авария произошла в Кирово-Чепецком районе. Фото: vk.com/gibdd43Смертельная авария произошла в Кирово-Чепецком районе. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кирово-Чепецком районе под колесами машины погиб мальчик. Авария произошла днем, 30 января, на 33-м километре трассы Киров - Вятские Поляны. По информации областного ГИБДД, в селе Бурмакино ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте рядом с пешеходным переходом.

В результате 9-летний мальчик погиб на месте ДТП. За рулем автомобиля Мерседес-Бенц, сбившего мальчика, сидел 48-летний водитель. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВАЖНО

ГИБДД напоминает водителям о том, что в населенных пунктах нужно быть особенно внимательными и не превышать скорость. Пешеходам при переходе дороги следует убедиться в том, что их видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Трагедия в Бурмакино: водитель «Мерседеса» насмерть сбил 9-летнего мальчика
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