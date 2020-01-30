Два кировчанина попытались украсть элитный алкоголь на сумму более 17 тысяч рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:57:11+03:00

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В Кирове задержали двоих любителей выпить, что называется, на халяву. Молодые люди попытались вынести из магазина дорогой алкоголь.

Сигнал поступил из магазина на улице Московской. Прибывший на место патруль Росгвардии задержал двоих кировчан, возжелавших выпить чего получше и не платить за это. Пронести желаемое мимо кассы и остаться незамеченными им не удалось. А уж губа у молодых людей оказалась не дура - украсть они пытались элитный алкоголь на сумму более 17 тысяч рублей. И, будто этого мало, вскоре выяснилось, что один из злоумышленников, 27-летний кировчанин, сейчас находится в розыске за совершение нескольких аналогичных преступлений. Да еще и оба ранее уже были судимы. Не иначе, собрали комбо - влепят им теперь за все и сразу.

Молодых людей передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU