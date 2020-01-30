2020-01-30T16:24:49+03:00
Общество

Как кировчанам защититься от коронавируса?

Региональный Роспотребнадзор составил памятку для выезжающих в Китай
Анастасия РОМАНОВА
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Соблюдение элементарных правил поможет избежать распространения болезни.Соблюдение элементарных правил поможет избежать распространения болезни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители всей страны напуганы новой инфекцией - коронавирусом, угрожающим нам из Китая. Не обошел стороной этот страх и Кировскую область, в особенности тех ее жителей, которые собираются ехать в Поднебесную. Региональный Роспотребнадзор сообщил, какие меры предосторожности нужно принять кировчанам, чтобы избежать болезни и ее распространения:

- следует внимательно изучить эпидемиологическую ситуацию в регионе, в который они направляются;

- находясь за границей, лучше не посещать рынки, где продают мясо и морепродукты;

- в пищу нужно употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду;

- воздержаться от посещений зоопарков и развлекательных мероприятий с участием животных;

- Рекомендуется носить медицинские маски;

- необходимо тщательно мыть руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей;

- при обращении за медицинской помощью в России сообщить врачам время и место пребывания в КНР.

Лучше, конечно, временно воздержаться от поездок в «опасную» республику вообще, пока ситуация не наладится. Но если отказаться от поездки нет возможности, стоит распланировать ее заранее.

К слову о поездках: пассажиры могут сдать купленные билеты на поезд до Китая без взимания комиссии. Такую информацию предоставила пресс-служба Кировского отделения ОАО «РЖД». Неиспользованные билеты можно сдать до 27 марта включительно без дополнительных сборов. Также сообщается, что для пассажиров, не готовых отказаться от поездки, организованы профилактические инструктажи. Изнутри вагоны обрабатывают дезинфицирующими средствами. Кассиры и поездные бригады отделения прошли специальный инструктаж. Последние, в частности, оказывают содействие медработникам на пограничных пропускных пунктах, где работает усиленный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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