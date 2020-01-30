В Кирове сняли с поезда 17-летнюю беглянку из соседней республики
В Кирове с поезда сняли 17-летнюю девушку, сбежавшую из сопредельной республики. Путешественница находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает Кировское ЛО МВД России.
Несколькими месяцами ранее беглянка познакомилась в интернете с молодым человеком из Москвы. После трех месяцев общения парень предложил ей вместе поехать в Новосибирск на заработки. Девушка бездумно согласилась и, не поставив никого в известность, купила билеты и отправилась в Россию вместе со своим другом. Посреди пути юная авантюристка вдруг перестала выходить на связь. Родители подростка обратились в полицию, и на станции Киров беглянку сняли с поезда.
Сейчас девушка находится в Кировском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Там она пробудет до приезда родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU