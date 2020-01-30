2020-01-30T14:29:17+03:00
Общество

В Кирове сняли с поезда 17-летнюю беглянку из соседней республики

Объявленную в федеральный розыск девушку удалось перехватить в Кирове
Анастасия РОМАНОВА
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Достигнуть конечного пункта девушке не удалось благодаря бдительным сотрудникам транспортной полиции.Достигнуть конечного пункта девушке не удалось благодаря бдительным сотрудникам транспортной полиции.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Кирове с поезда сняли 17-летнюю девушку, сбежавшую из сопредельной республики. Путешественница находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает Кировское ЛО МВД России.

Несколькими месяцами ранее беглянка познакомилась в интернете с молодым человеком из Москвы. После трех месяцев общения парень предложил ей вместе поехать в Новосибирск на заработки. Девушка бездумно согласилась и, не поставив никого в известность, купила билеты и отправилась в Россию вместе со своим другом. Посреди пути юная авантюристка вдруг перестала выходить на связь. Родители подростка обратились в полицию, и на станции Киров беглянку сняли с поезда.

Сейчас девушка находится в Кировском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Там она пробудет до приезда родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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