В Кирове сняли с поезда 17-летнюю беглянку из соседней республики

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:29:17+03:00

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В Кирове с поезда сняли 17-летнюю девушку, сбежавшую из сопредельной республики. Путешественница находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает Кировское ЛО МВД России.

Несколькими месяцами ранее беглянка познакомилась в интернете с молодым человеком из Москвы. После трех месяцев общения парень предложил ей вместе поехать в Новосибирск на заработки. Девушка бездумно согласилась и, не поставив никого в известность, купила билеты и отправилась в Россию вместе со своим другом. Посреди пути юная авантюристка вдруг перестала выходить на связь. Родители подростка обратились в полицию, и на станции Киров беглянку сняли с поезда.

Сейчас девушка находится в Кировском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Там она пробудет до приезда родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU