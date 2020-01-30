В небе над Кировской областью сфотографировали перламутровые облака

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:23:55+03:00

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Природа не перестает радовать своей красотой. 28 января в небе над Кировом можно было наблюдать так называемые перламутровые облака. Такое явление для нашего региона - редкость. А названы они так из-за своего переливающегося цвета и люминисцентного свечения.

Это природное явление разделяют на два типа. Первый - размытые, тусклые облака, похожие на полупрозрачную вуаль. Второй - яркие волны, переливающиеся всеми цветами радуги. Кировчане во вторник наблюдали явление первого типа.

Горожане успели запечатлеть сияющие во тьме легкие облака. Фото: Олеся Парфенова, vk.com/meteokirov

Как сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове», такие облака образуются на высоте 20-25 км из-за очень низкой температуры воздуха - от -78 до -85 градусов. Лучше всего наблюдать за перламутровыми облаками в период «гражданских сумерек», когда солнце начинает заходить за горизонт.

ИСТОЧНИК KP.RU