2020-01-30T13:23:55+03:00
Происшествия

В небе над Кировской областью сфотографировали перламутровые облака

Невероятно красивое природное явление можно было увидеть во вторник
Анастасия РОМАНОВА
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Редкое и красивое явление кировчане могли наблюдать во вторник, 28 января. Фото: Юлия Терешина, vk.com/meteokirovРедкое и красивое явление кировчане могли наблюдать во вторник, 28 января. Фото: Юлия Терешина, vk.com/meteokirov
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Природа не перестает радовать своей красотой. 28 января в небе над Кировом можно было наблюдать так называемые перламутровые облака. Такое явление для нашего региона - редкость. А названы они так из-за своего переливающегося цвета и люминисцентного свечения.

Это природное явление разделяют на два типа. Первый - размытые, тусклые облака, похожие на полупрозрачную вуаль. Второй - яркие волны, переливающиеся всеми цветами радуги. Кировчане во вторник наблюдали явление первого типа.

Горожане успели запечатлеть сияющие во тьме легкие облака. Фото: Олеся Парфенова, vk.com/meteokirov

Горожане успели запечатлеть сияющие во тьме легкие облака. Фото: Олеся Парфенова, vk.com/meteokirov

Как сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове», такие облака образуются на высоте 20-25 км из-за очень низкой температуры воздуха - от -78 до -85 градусов. Лучше всего наблюдать за перламутровыми облаками в период «гражданских сумерек», когда солнце начинает заходить за горизонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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