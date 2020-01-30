Кировских школьников учат оказывать первую помощь при ДТП

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:32:19+03:00

Дети узнали как оказывать ПМП при авариях. Фото: отдел ГИБДД по городу Кирову

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Врач высшей категории Юрий Житков провел занятие с четвероклассниками из кировской школы №70. Ребята учились оказывать первую медпомощь при авариях. Об этом сообщает отдел ГИБДД города Кирова.

Школьники научились проводить непрямой массаж сердца. Врач-методист рассказал о том, как надо действовать, если есть пострадавшие в машинах. Во время занятия ребята практиковались на специальном манекене. Сотрудники Госавтоинспекции объяснили учащимся, какие ошибки люди совершают, оказывая помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Ребята практиковались на специальном манекене. Фото: отдел ГИБДД по городу Кирову

Ранее «Комсомолка» рассказывала о создании специального центра, для обучения детей безопасности на дорогах. Кроме того, в регионе работает мобильный автогородок.

ИСТОЧНИК KP.RU