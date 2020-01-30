Кировская «Родина» уступила московскому «Динамо»

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:09:56+03:00

После финального свистка на табло был счет 6:3 в пользу москвичей. Фото: vk.com/hcrodinakirov

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В среду, 29 января, прошел матч по хоккею с мячом между «Родиной» и московским клубом «Динамо». Несмотря на упорство наших ребят, игра закончилась победой гостей из столицы.

Первый мяч в ворота кировчан влетел на 16-й минуте матча. До конца первого тайма московские хоккеисты смогли забить еще два раза. «Родина» смогла размочить игру только на 42-й минуте единственным голом от Сергея Перминова. К перерыву на табло был счет 3:1.

Но во втором тайме подопечные Дениса Половникова не смогли переломить ход игры. Москвичи забили нам еще три мяча, а «Родина» ответила двумя голами в ворота «Динамо».

В итоге сложный и напряженный матч закончился поражением кировской команды со счетом 6:3. Следующая игра «Родины» пройдет в Сыктывкаре с командой «Строитель». Она состоится уже в субботу, 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU