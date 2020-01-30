На Театральной площади пройдет массовая акция против строительства «Марадыковского»

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:24:06+03:00

Митинг прошел, но на этом для активистов борьба не закончилась

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Кировские экоактивисты позиций сдавать не собираются. В субботу, 25 января, у памятника Степану Халтурину успешно прошел долгожданный митинг против строительства «Марадыковского». Теперь неравнодушные кировчане организуют массовый пикет. Цель его - не только выразить в очередной раз свой протест против строительства производственно-технического комплекса. Кроме того, в этот день празднует свою маленькую годовщину, а именно месяц работы, «ЭкоБессрочка Киров», что активисты также хотят отметить.

Информация о грядущем мероприятии появилась в группе «Пикет против ПТК Марадыковский (РосРАО)». На протестной акции кировчане скоординируют свои действия и распланируют мероприятия на 2020 год. Также разговор зайдет о проведении референдума в области и создании Коалиции против строительства ПТК.

- Протест ради показа своих мобилизационных возможностей, и только как цель, не нужен, - заявил лидер активистов Вадим Ананьин. - Остались те, кто готов заниматься общественной работой: просвещать, заниматься фандрайзингом, проводить независимые экспертизы, организовывать референдум, разбираться в документах, и просто жить на своей земле, не боясь за свое здоровье.

Акция состоится 1 февраля с 13 до 14 часов. Местом встречи назначен памятник Федору Шаляпину на Театральной площади. Отмечается, что мероприятие согласовано с городскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU