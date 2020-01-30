Кировская прокуратура нашла нарушения в работе 12 управляющих компаний

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:12:07+03:00

Организации не заботятся о своевременной чистке дворов и крыш от снега и льда

Изменить размер текста: A A

Кировчане массово жалуются в соцсетях на плохо очищенные от снега дворы и наледь на крышах. Как сообщает прокуратура Кировской области, по заявлениям провели проверку. Нарушения нашлись сразу у 12 управляющих компаний.

Недобросовестными УК оказались ООО «АКОР», ООО «Лепсе-Быт», МУП «ЦКС», ООО «Актив-Комфорт», ООО «УК «Паритет», ООО «УК «Мегаполис», ООО «Яхонт», ООО «Рассвет», ООО «УК «Промус», ЖСК Шинник-6, ЖСК-Вятка-1, ЖСК Шинник-5. Как установила проверка, эти организации не могут похвастаться добросовестным выполнением своих обязанностей. К примеру, совсем забыли о своевременной чистке придомовых территорий и крыш домов от снега и льда УК «АКОР». Выяснилось это при инспекции по адресам: улица Шинников, 43, Дзержинского, 9 и Цеховая, 8 и 10. Прокуратура потребовала от «управляек» устранить все нарушения.

Напомним, ранее мы писали о проверке УК «Актив-Комфорт». С крыши дома, который обслуживает эта организация, на мальчика упал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU