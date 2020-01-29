2020-01-29T15:44:27+03:00
Спорт

Победный полет: кировчанка стала призером в прыжках с трамплина

18-летняя лыжница завоевала серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях
Иван Кабанов
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Это уже не первое серьезное достижение кировчанки. Фото: admkirov.ruЭто уже не первое серьезное достижение кировчанки. Фото: admkirov.ru
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Пятый и шестой этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с 90-метрового трамплина прошли в Нижнем Тагиле 23 и 24 января.

Представителем Кирова на крупнейших соревнованиях страны стала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александра Баранцева.

За два соревновательных дня подопечная Сергея Лысова совершила прыжки на 79 метров и на 78,5 метров соответственно. Результаты принесли кировчанке серебряную и бронзовую медали.

Напомним, Александра Баранцева – член сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. Год назад она добилась успеха в командных соревнованиях на Первенстве мира среди юниоров, а уже в марте 2019 года стала второй на финальном этапе Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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