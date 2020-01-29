2020-01-29T13:59:23+03:00
Происшествия

Пятерых кировчан, которые обчистили садовые домики, задержали

Кому принадлежит все, что успели вытащить грабители, установит полиция
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Зимой садовые домики, оставленные без присмотра хозяев, особенно «уязвимы».Зимой садовые домики, оставленные без присмотра хозяев, особенно «уязвимы».Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Кирове задержали пятерых мужчин, подозреваемых в кражах из садовых домиков. Об этом сообщает кировское управление Росгвардии.

27 января около 9 часов утра внимание патруля привлекла группа мужчин с санками. Хотя внимание, скорее, привлекло все же перевозимые вещи. Кухонная утварь, провода, топоры, инструменты… На вопрос заинтересовавшихся росгвардейцев, чье это, откуда и куда, мини-перевозчики ответить внятно не смогли. Стражи порядка вызвали оперативно-следственную группу, заподозрив неладное. Мужчин доставили в полицию для разбирательства, чье же это имущество, кто виноват и что делать.

ВАЖНО

Кировское управление Росгвардии напоминает жителям: кражи из садоводств совершают в основном в зимнее время, когда участки и домики пустуют. Чаще всего выносят посуду, личные вещи, продукты и инструменты. Не брезгуют воры и цветметом и стройматериалами. Гражданам рекомендуется периодически навещать свои владения, укрепить окна и двери домиков, не оставлять в них ценные вещи и по возможности организовать охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое кировчан ушли в запойный загул, бросив полугодовалую дочь на произвол судьбы
МегаФон поможет юристам и бухгалтерам избавиться от рутины
Победный полет: кировчанка стала призером в прыжках с трамплина
Пятерых кировчан, которые обчистили садовые домики, задержали
Дмитрий «Гоблин» Пучков представил новый эксклюзивный перевод сериала «Семья Сопрано» для Wink и Amediateka
В Кирово-Чепецком районе насмерть сбили пешехода
Кировская спортсменка завоевала Кубок мира по ледолазанию
Жительница Кирово-Чепецка украла из областного бюджета четыре миллиона рублей
В Кирове культурно-спортивное учреждение ущемило инвалидов в правах
С каких улиц могут эвакуировать ваш автомобиль
В Кирове вынесли приговор 22-летней «закладчице»
В Кировской области налетчик напал на пенсионера с ружьем и электрошокером
Хоккеист из Кирова стал чемпионом мира
Кировчане собирают деньги на лечение лошади, пострадавшей на Театралке
Кировские сотрудники УФСИН заняли призовые места на чемпионате по зимним видам спорта
Жители Мирного хотят работать на будущем ПТК «Марадыковский»
В Нолинском районе дошкольники кушали в антисанитарных условиях
В Киров приедет Сергей Гармаш
Проезд в кировском общественном транспорте все-таки подорожает до 26 рублей
Кировчан приглашают на спектакль «Гудбай, Берлин!»
Многострадальный спортмагазин в Кирове обокрали в третий раз