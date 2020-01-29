Пятерых кировчан, которые обчистили садовые домики, задержали

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:59:23+03:00

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В Кирове задержали пятерых мужчин, подозреваемых в кражах из садовых домиков. Об этом сообщает кировское управление Росгвардии.

27 января около 9 часов утра внимание патруля привлекла группа мужчин с санками. Хотя внимание, скорее, привлекло все же перевозимые вещи. Кухонная утварь, провода, топоры, инструменты… На вопрос заинтересовавшихся росгвардейцев, чье это, откуда и куда, мини-перевозчики ответить внятно не смогли. Стражи порядка вызвали оперативно-следственную группу, заподозрив неладное. Мужчин доставили в полицию для разбирательства, чье же это имущество, кто виноват и что делать.

ВАЖНО

Кировское управление Росгвардии напоминает жителям: кражи из садоводств совершают в основном в зимнее время, когда участки и домики пустуют. Чаще всего выносят посуду, личные вещи, продукты и инструменты. Не брезгуют воры и цветметом и стройматериалами. Гражданам рекомендуется периодически навещать свои владения, укрепить окна и двери домиков, не оставлять в них ценные вещи и по возможности организовать охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU