2020-01-29T15:46:12+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецком районе насмерть сбили пешехода

Мужчина шел по неосвещенному участку дороги
Александр МАКАРОВ
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ДТП случилось на одной из дорог Кирово-Чепецкого района. Фото: vk.com/gibdd43ДТП случилось на одной из дорог Кирово-Чепецкого района. Фото: vk.com/gibdd43
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Трагедия произошла вечером, 28 января, на дороге Просница-Каринка-Ардаши. По информации ГИБДД Кировской области, 26-летний водитель автомобиля Тойота Авенсис сбил пешехода. 62-летний мужчина шел по проезжей части. К сожалению, от полученных травм пешеход скончался.

В этот же вечер сбили еще одного человека. Авария произошла в Кирове на улице Хлыновской. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 наехал на 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП она получила травмы, женщине оказали медицинскую помощь на месте.

В Кирове напротив дома №5 по улице Хлыновской сбили женщину. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове напротив дома №5 по улице Хлыновской сбили женщину. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция рекомендует участникам движения быть более внимательными при плохих погодных условиях. Водителям следует учитывать состояние дороги и не превышать скорость. Пешеходам советуют в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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