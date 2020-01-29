2020-01-29T12:16:27+03:00
Спорт

Кировская спортсменка завоевала Кубок мира по ледолазанию

Команда Марии Толокониной показала отличные результаты на международных соревнованиях
Александр МАКАРОВ
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Кировские спортсмены привезли из Швейцарии комплект наград. Фото: vk.com/youthsport43Кировские спортсмены привезли из Швейцарии комплект наград. Фото: vk.com/youthsport43
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В Швейцарии завершился чемпионат Европы и этап Кубка мира по ледолазанию. В нем участвовали 120 спортсменов из 22 стран мира. Как сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики, за победу боролись десять кировчан.

Среди призеров и победителей чемпионата оказались Мария Толоконина и ее воспитанники из спортивной школы олимпийского резерва Ирина Дубовцева, Валерия Богдан и Вадим Мащуков. Также награды получили подопечные кировской спортшколы №3 - Никита Глазырин и Алена Власова.

Мария Толоконина завоевала высокие награды в двух дисциплинах: «серебро» в скорости и «золото» в дисциплине «трудность». В общем зачете кировская спортсменка стала обладателем Кубка мира.

- Это немыслимые результаты для нашей команды, - делится впечатлениями Мария. - Верю в каждого из своих ребят, они сильные и дружные. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас.

Следующие масштабные соревнования, чемпионат и первенство России по ледолазанию, пройдут в Кирове с 27 февраля по 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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