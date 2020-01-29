Жительница Кирово-Чепецка украла из областного бюджета четыре миллиона рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:29:54+03:00

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В Кирово-Чепецке задержали любительницу запустить руку в общую казну. Работница одного из муниципальных учреждений с помощью подложных документов обогатилась на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает УФСБ России по Кировской области.

С ноября 2016 по март 2018 года из регионального бюджета пропала немаленькая сумма денег. И все благодаря хитрой и жадной жительнице Кирово-Чепецка. Женщина работала экспертом отдела администрирования платежей. Одной из ее обязанностей было оформление заявок в областное управление Федерального казначейства по возврату излишне уплаченных средств. Чепчанка быстро смекнула, как на этом можно подзаработать, и стала оформлять такие заявки, но уже на себя. Всего за полтора года мошенница прибавила к своей зарплате не меньше четырех миллионов рублей. Что сказать - действительно, эксперт.

На чепчанку завели уголовное дело по статье «Мошенничество». За непомерную жадность женщине грозит срок до десяти лет и немаленький штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU