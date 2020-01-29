2020-01-29T10:50:36+03:00
Общество

В Кирове культурно-спортивное учреждение ущемило инвалидов в правах

Проверка прокуратуры нашла ряд нарушений
Анастасия РОМАНОВА
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Для маломобильных людей не оборудовали даже парковку, не говоря уже обо всем остальном.Для маломобильных людей не оборудовали даже парковку, не говоря уже обо всем остальном.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В «Центре культуры и спорта Костино» не оказалось условий для инвалидов. Проверка нашла многочисленные нарушения. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Как установила проверка, учреждение не озаботилось ни парковкой для машин инвалидов, ни даже кнопкой вызова администратора, чтобы позвать на помощь. Помимо того, Центр согласовал с одним из общественных объединений инвалидов особые меры. Заключались они в том, что маломобильным людям должны были помогать посещать учреждение. Также предполагался выезд на дом или удаленный доступ к оказываемом услугам. На деле же ничего подобного принято не было.

Руководителю Центра велели устранить все найденные нарушения. Сейчас ситуацию контролируют органы прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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