2020-01-29T10:39:12+03:00
Общество

С каких улиц могут эвакуировать ваш автомобиль

В мэрии рассказали откуда вывезут снег и где будет работать спецтехника
Александр МАКАРОВ
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Подрядчики продолжают вывозить снег с кировских улиц. Фото: admkirov.ruПодрядчики продолжают вывозить снег с кировских улиц. Фото: admkirov.ru
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Управление дорожной и парковой инфраструктуры сообщает о вывозе снега с городских улиц. Сегодня, 29 января, подрядчики должны убрать снег с улицы Лепсе на участке от Ломоносова до Сормовской. Также работы проведут на улице Московской от проспекта Строителей до Производственной. А проспект Строителей очистят полностью, от улицы Риммы Юровской до Московской.

В УДПИ напоминают, что вывоз снега проходит по ночам, с 22.00 до 7.00. За 12 часов до начала работ подрядчики обязаны выставить предупреждения и временные знаки, запрещающие парковку. Дорожники просят автовладельцев учитывать это и не оставлять свои машины на обочинах дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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