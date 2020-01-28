В Кирове вынесли приговор 22-летней «закладчице»

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:57:58+03:00

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В Кирове вынесли приговор молодой «закладчице». Об этом сообщает областная прокуратура.

22-летняя кировчанка, входя в организованную преступную группу, с 2017 по май 2018 года делала «закладки» с наркотиками на территории всей области. Попалась она в середине 2018 года, в тот самый момент, когда делала очередной тайник. Полиция задержала девушку в одном из садоводств в Нововятском районе, поймав, что называется, «на горячем». Пакетик с наркотиками весом 77 граммов, который «закладчица» пыталась спрятать, изъяли.

Суд вменил девушке покушение на сбыт наркотиков в крупном размере, в составе организованной группы, при помощи Интернета. Приговором 22-летней кировчанки стали 5 лет колонии общего режима. Сейчас полиция разыскивает остальных участников группы.

ИСТОЧНИК KP.RU