В Кировской области налетчик напал на пенсионера с ружьем и электрошокером

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:44:48+03:00

Преступника нашли и задержали спустя пять дней после объявления его в розыск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кировской области задержали 61-летнего жителя Подосиновского района. Мужчина находился в федеральном розыске за совершение особо тяжких преступлений. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

В ночь с 21 на 22 января в полицию поступило сообщение: в поселке Пинюг напали на местного жителя, причем в его собственном доме. Жертва нападения, 82-летний пенсионер, рассказал подробности следственно-оперативной группе.

Вечером он находился в собственном доме. Входная дверь, конечно, была заперта. Кто-то вдруг постучал в окно и потребовал открыть. Пенсионер испугался и попытался спрятаться. Спустя несколько секунд одно из окон разбили, а во второе пальнули из ружья. К счастью, пуля не попала в хозяина дома - пострадал только шкаф. Через выбитое окно в дом залез неизвестный мужчина и, угрожая оружием, потребовал отдать ему все деньги. Угроз налетчику показалось мало, и он ударил несчастного электрошокером. Пенсионер так испугался за свою жизнь, что отдал все деньги, что хранились дома - 25 тысяч рублей. Нападавший забрал купюры и был таков. Пострадавший же обратился в полицию.

Подозреваемым оказался 61-летний житель Пинюга. Стало известно, что ранее он уже был судим, и на свободу вышел в конце 2018 года. Вдобавок к нынешнему преступлению вскрылись и другие криминальные эпизоды его деятельности. Зная, что его будут искать, налетчик скрывался. Полиция объявила мужчину в федеральный розыск.

Задержали преступника вчера, 27 января. При себе у мужчины был обрез ружья, нож и электрошокер. По факту нападения на пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Разбой». За одно только это деяние налетчику грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU