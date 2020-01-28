Хоккеист из Кирова стал чемпионом мира

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:13:11+03:00

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В воскресенье, 26 января, в Хельсинки завершилось первенство мира по хоккею с мячом среди молодежных команд. В финале встретились сборная Швеции и России, в составе которой находится наш земляк. Об этом рассказали на официальной странице ХК «Родина».

Решающий матч оказался очень сложным. Дмитрий Кураев забил первый мяч на 21-й минуте игры. И в упорной борьбе, со счетом 3:2, победили российские хоккеисты.

Для Димы эта золотая медаль стала второй за его карьеру. Первое «золото» он получил в 2016 году. Кроме того, в прошлом году, молодой спортсмен был признан лучшим новичком Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

ИСТОЧНИК KP.RU