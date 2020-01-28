2020-01-28T17:38:14+03:00
Общество

Кировчане собирают деньги на лечение лошади, пострадавшей на Театралке

Конному клубу, где живет Вита, необходима помощь неравнодушных жителей города
Александр МАКАРОВ
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Вита гуляет ежедневно и у нее хороший аппетит. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcatВита гуляет ежедневно и у нее хороший аппетит. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat
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Лошадь, упавшая на льду Театральной площади в новогодние праздники, поправляется. Вита ежедневно гуляет и хорошо кушает. В конюшню приезжает ветеринар и делает ей специальные уколы.

- У лошади прошел первый курс реабилитации, - рассказала «Комсомолке» представитель конного клуба Анна Сироткина. - Сейчас Вита отдыхает от лекарств, но лечение нужно будет продолжать.

К сожалению, конюшня не справляется с расходами на лекарства и услуги ветеринара. У них образовался долг, да и на дальнейшее лечение Виты тоже нужны деньги. Группа «Дари Добро» помогает конному клубу и объявляет сбор средств. Неравнодушные кировчане могут оказать лошадке финансовую поддержку. Реквизиты, куда можно отправить деньги, указаны в публикации группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Кировчане собирают деньги на лечение лошади, пострадавшей на Театралке
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