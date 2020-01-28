Кировские сотрудники УФСИН заняли призовые места на чемпионате по зимним видам спорта
С 20 по 25 января в Рязани проходил ведомственный чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. Сотрудники из Кировской области заняли призовые места, сообщает региональное управление ФСИН.
За победу боролись 265 участников со всей страны. Соревнования проходили в несколько этапов: лучших определяли в командном спринте, одиночных лыжных гонках и стрельбе.
Кировчане уверенно победили в зимнем служебном двоеборье. В командном первенстве по лыжным гонкам кировские сотрудники стали третьим. А в свободном стиле Станислав Скобелев из регионального УФСИН пришел вторым.
Всех участников, занявших призовые места, наградили медалями, кубками и почетными грамотами.
ИСТОЧНИК KP.RU