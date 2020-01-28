Кировские сотрудники УФСИН заняли призовые места на чемпионате по зимним видам спорта

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:37:36+03:00

Сотрудники получили награды за свои спортивные достижения. Фото: УФСИН России по Кировской области.

В нем участвовало 265 человек из разных регионов России

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С 20 по 25 января в Рязани проходил ведомственный чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. Сотрудники из Кировской области заняли призовые места, сообщает региональное управление ФСИН.

За победу боролись 265 участников со всей страны. Соревнования проходили в несколько этапов: лучших определяли в командном спринте, одиночных лыжных гонках и стрельбе.

Кировчане уверенно победили в зимнем служебном двоеборье. В командном первенстве по лыжным гонкам кировские сотрудники стали третьим. А в свободном стиле Станислав Скобелев из регионального УФСИН пришел вторым.

Всех участников, занявших призовые места, наградили медалями, кубками и почетными грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU