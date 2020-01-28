В Нолинском районе дошкольники кушали в антисанитарных условиях

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:35:12+03:00

За это работу группы приостановили на 15 дней

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На днях сотрудники Роспотребнадзора проверили школу в селе Кырчаны Нолинского района. Выяснилось, что в учебном заведении нарушались санитарные требования. А именно, в буфете, где питались воспитанники дошкольной группы, неправильно раздавали готовые блюда. Также, в столовой не было условий для мытья и обеззараживания посуды.

В итоге, за нарушение санитарного закона в отношении юрлица возбуждено административное дело. Нолинский район суд приостановил работу дошкольной группы на пятнадцать суток.

ИСТОЧНИК KP.RU