Многострадальный спортмагазин в Кирове обокрали в третий раз

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:27:09+03:00

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Уже не случайность, а закономерность: в Кирове в третий раз обнесли магазин спорттоваров на улице Горького. Кажется, торговая точка стала лакомым кусочком для любителей халявы.

Кражу совершили 16 января около девяти часов вечера. Предполагаемая подозреваемая засветилась на камерах видеонаблюдения. Сейчас ее разыскивает полиция.

Приметы женщины сообщает УМВД России по Кировской области. На вид ей 30-35 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Была одета в черную вязаную шапку с помпоном, черную куртку с капюшоном, синие штаны, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно об этой женщине, просьба сообщить информацию по телефонам +7 (922) 668-83-49, +7 (922) 920-65-88 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU