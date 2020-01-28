2020-01-28T15:09:28+03:00
Звезды

Кировчан приглашают на спектакль «Гудбай, Берлин!»

Увидеть постановку можно будет 31 января
Ольга Маковеева
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Фото: ekvus-kirov.ruФото: ekvus-kirov.ru
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Имена Дугласа Сполдинга и Холдена Колфилда знакомы всем тем, кто интересуется литературой о детях и подростках. Персонаж немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа Майк Клингенберг, наверное, менее известен широкой читательской аудитории, относительно героев книг Брэдбери и Сэллинджера. Точнее, это имя пока не «на слуху», но ведь и книге «Чик», которая в переводном варианте получила привычное для нас название «Гудбай, Берлин», не так уж много лет, сравнительно с упомянутыми выше «Вином из одуванчиков» и «Пропастью во ржи». Бестселлер Вольфганга Херрндорфа, написанный в 2010 году, был переведен на 24 языка и уже считается главной подростковой книгой этого десятилетия. Общий тираж книги по всему миру превысил 1 000 000 экземпляров. К слову, в Германии эта книга включена в обязательный список литературы, рекомендованный к прочтению школьникам.

Почему же роман так популярен? Возможно потому, что отлично передает психологию 14-летнего подростка.

Жесткая, местами шокирующая, откровенная история, чем-то напоминающая «детский» вариант «В дороге» Джека Керруака, повествует об «опасном» возрасте, о взрослении, проблемах в школе, о том, как порой тянет сбежать от надоевшей рутины навстречу приключениям.

И трое подростков отправляются в опасное путешествие, финал которого непредсказуем. Потому что, в конечном счете, это путешествие не столько по своей стране, сколько по тайным тропам своего сердца. Путь к себе. Настоящему. И возможность себя узнать и принять. Таким, какой ты есть. Даже если окружающие считают тебя полным психом.

Спектакль адресован в первую очередь юному зрителю. Но посмотреть его важно и взрослым. А лучше прийти родителям вместе со своими детьми-подростками. Возможно, после спектакля возникнет потребность сказать друг другу что-то важное, попросить прощения или просто обняться.

Где: Театр на Спасской, ул. Спасская, 17

Когда: 31 января, 18.00

Стоимость билета: 350 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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