В Вятскополянском районе по вине пьяного водителя погибла 90-летняя женщина
Утром 27 января в поселке Сосновка произошло ДТП, в котором погиб человек. По данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент там ехала Toyota Avensis, с которой и столкнулась «буханка».
Сообщается, что водитель отечественной машины был пьян. В результате ДТП погибла 90-летняя женщина, пассажир Тойоты. Водитель иномарки получил травмы.
К сожалению, аварии по вине нетрезвых водителей не редки. На прошлой неделе пьяный «газелист» пострадал в ДТП с КамАЗом. ГИБДД Кировской области напоминает, что вождение в нетрезвом виде наказывается лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU