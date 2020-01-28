В Вятскополянском районе по вине пьяного водителя погибла 90-летняя женщина

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:43:24+03:00

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Утром 27 января в поселке Сосновка произошло ДТП, в котором погиб человек. По данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент там ехала Toyota Avensis, с которой и столкнулась «буханка».

Сообщается, что водитель отечественной машины был пьян. В результате ДТП погибла 90-летняя женщина, пассажир Тойоты. Водитель иномарки получил травмы.

К сожалению, аварии по вине нетрезвых водителей не редки. На прошлой неделе пьяный «газелист» пострадал в ДТП с КамАЗом. ГИБДД Кировской области напоминает, что вождение в нетрезвом виде наказывается лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU