2020-01-28T12:29:23+03:00
Происшествия

В Уржуме местный житель впустил к себе незнакомца и лишился телевизора

Проснувшись после попойки, мужчина обнаружил пропажу имущества
Анастасия РОМАНОВА
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Уржумец позволил себе уснуть, и это стало его ошибкой.Уржумец позволил себе уснуть, и это стало его ошибкой.Фото: Алексей ФОКИН
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Житель Уржума впустил к себе домой малознакомого мужчину, чтобы выпить вместе с ним. А наутро не обнаружил в квартире не только гостя, но и своего телевизора. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

Обратившийся в полицию уржумец рассказал потрясающую по наивности историю. На одной из улиц районного центра он встретил местного жителя, с которым был едва знаком. Разговор плавно перешел на выпивку, после чего оба решили составить друг другу компанию. Потерпевший позвал мужчину к себе домой, где они и устроили попойку. Хозяин квартиры благополучно уснул под воздействием крепких напитков, а проснувшись утром, обнаружил, что из дома пропал не только гость, но и телевизор.

Подозреваемым оказался 48-летний житель Уржума. Сбыть технику до задержания он не успел. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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