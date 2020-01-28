6-летний «электрик» из Мурашей стал «лучше всех»

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:35:39+03:00

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26 января в эфир федерального канала вышел выпуск шоу «Лучше всех», в котором собирают юных талантов со всей страны. В него попал мальчик из Кировской области. Ярославу Ситникову всего шесть лет, но он уже хорошо разбирается в электротехнике.

На шоу Ярослав рассказал, что начал увлекаться электроникой, когда ему подарили специальный конструктор. С его помощью он собрал автоматический уличный фонарь и музыкальный дверной звонок. Мальчик хочет стать механиком и чинить автомобили. Вместе с папой они любят разбирать и собирать различные электроприборы.

Во время беседы в студии погас свет, и Ярослав вместе с Максимом Галкиным подошли к электрическому щитку. Мальчик уверенно рассказал зрителям о его устройстве и даже «починил» свет во всем Останкино. За это юному электрику вручили «фирменную» медаль шоу «Лучше всех» и подарили рюкзачок со сладостями.

Напомним, в 2017 году на этом же шоу «засветилась» 8-летняя Полина Попова из Кирова. Девочка поразила зрителей и ведущего способностью к быстрому счету.

ИСТОЧНИК KP.RU