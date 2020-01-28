За год в Кировской области сдали на утилизацию более 37 тысяч ртутных ламп и трех тонн батареек

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:07:50+03:00

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В Кировской области растет количество опасных отходов, отправленных жителями на утилизацию. Ртутьсодержащие лампы и использованные батарейки относятся именно к таким - их нельзя выкидывать вместе с другим мусором. Необходимо сдавать эти отходы в специализированную организацию. В нашем регионе этим занимается АО «Куприт».

Создание пунктов приема опасных отходов от населения в Кировской области ведется с конца 2016 года. Каждый год количество собранных ртутных ламп и батареек растет. Так, в прошлом году жители региона сдали 37,2 тысяч ртутных ламп и 3,4 тонны батареек. Это на 20% больше, чем в 2018 году.

Управляющие компании не отстают от населения. В 2018 году опасные бытовые отходы передавала только одна УК, а в минувшем их стало уже семь. Также в 2019 году еще 25 «управляек» обустроили пункты сбора ртутных ламп и батареек. К слову, именно в свою УК нужно обращаться жителям, если они не знают, куда сдать накопившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU