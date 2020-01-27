В Вахрушах бывший директор ЖКХ присвоил больше 100 тысяч рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:27:41+03:00

За это ему грозит шесть лет тюрьмы и крупный штраф

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Следователи возбудили уголовное дело на экс-директора МП ЖКХ «Вахруши». Об этом сообщается на сайте ведомства. Бывшего начальника обвиняют в присвоении и растрате денег, принадлежащих предприятию.

В апреле-июле прошлого года мужчина сдавал металлолом, который остался от демонтажа котельной, принадлежащей ЖКХ. На этом он выручил более ста тысяч рублей, которые должен был внести в кассу предприятия. Но бывший директор этого не сделал и потратил денежки по своему усмотрению.

В настоящее время расследование продолжается. Экс-начальнику грозит до шести лет колонии по статье 160 УК РФ: «Присвоение и растрата».

ИСТОЧНИК KP.RU