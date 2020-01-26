27 января многие дома в Кирове останутся без света

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:46:52+03:00

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АО «Горэлектросеть» предупреждает: 27 января в городе Кирове, а также в Нововятске, Радужном, Гнусино, Порошино, Коминтерне и слободе Талица не будет электричества. Связано это с плановыми проверками электросетей. Работы будут проводиться в утреннее и дневное время. Так что свет в домах появится еще до наступления темноты.

В таблице видно, где и в какое время не будет электричества. Фото: geskirov.ru

ВАЖНО

Для дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 8(8332)-564-034, 255-977, 529-555.

ИСТОЧНИК KP.RU