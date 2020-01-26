В Кирове завели уголовное дело на лидера секты «Свидетели Иеговы»
Недавно в отношении руководителя общины «Свидетели Иеговы» в Кирове завели уголовное дело. В 2017 году эта религиозная организация признана экстремистской и должна находится под запретом в России.
В Следственном комитете по Кировской области пояснили, что мужчину осудят за финансирование экстремистской организации. С 2017 по 2019 годы руководитель секты организовывал встречи со своими адептами на квартирах. Там они пели религиозные песни, читали молитвы и специальную литературу. Кроме того, во время встреч мошенник собирал со своих прихожан пожертвования для продолжения деятельности культа.
ИСТОЧНИК KP.RU