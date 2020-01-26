2020-01-26T12:29:56+03:00
Происшествия

В Кирове завели уголовное дело на лидера секты «Свидетели Иеговы»

Религиозная организация является запрещенной в РФ
Олег ЛЯЛИН
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«Свидетели Иеговы» - одна из самых опасных деструктивных сект во всем мире.«Свидетели Иеговы» - одна из самых опасных деструктивных сект во всем мире.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Недавно в отношении руководителя общины «Свидетели Иеговы» в Кирове завели уголовное дело. В 2017 году эта религиозная организация признана экстремистской и должна находится под запретом в России.

В Следственном комитете по Кировской области пояснили, что мужчину осудят за финансирование экстремистской организации. С 2017 по 2019 годы руководитель секты организовывал встречи со своими адептами на квартирах. Там они пели религиозные песни, читали молитвы и специальную литературу. Кроме того, во время встреч мошенник собирал со своих прихожан пожертвования для продолжения деятельности культа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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