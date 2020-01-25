2020-01-25T17:21:33+03:00
Общество

Владимир Бакин о «Марадыковском»: «Тянуть с решением ситуации с отходами в нашей стране дальше нельзя»

Председатель областного Заксобрания также высказался по нашумевшему поводу
Анастасия РОМАНОВА
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Председатель областного Законодательного Собрания Владимир Бакин также прокомментировал ситуацию с «Марадыковским». Фото: zsko.ruПредседатель областного Законодательного Собрания Владимир Бакин также прокомментировал ситуацию с «Марадыковским». Фото: zsko.ru
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Вопрос с перепрофилированием «Марадыковского» продолжает будоражить весь город. По Кирову прошла волна одиночных пикетов в защиту объекта, а сегодня, 25 января, прошел организованный митинг. Прения достигли такой точки, что молчать уже просто нельзя, какой бы ни была позиция. Свое мнение высказывали и обыватели, и депутаты, и предприниматели… Теперь свое веское слово произнес Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Бакин.

- Ситуация в нашей стране с отходами требует комплексного разрешения, тянуть с ее решением дальше нельзя, - прокомментировал он все происходящее. - Это - важнейшая общегосударственная задача. Я понимаю, как важна тема перепрофилирования объекта «Марадыковский» для жителей Кировской области. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация, которую граждане могут обсудить в ходе проведения общественных слушаний. Эта работа поможет очистить наш регион от отходов, которые скапливались в течение десятилетий.

Напоминаем, что общественные слушания по техзаданию ПТК «Марадыковский» должны состояться в поселке Мирный 1 февраля текущего года. Кроме того, экоактивисты подали ходатайство о проведении референдума в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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