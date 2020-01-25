2020-01-25T17:01:11+03:00
Происшествия

Снег и медленное похолодание: погода в Кирове на выходные дни

Суббота и воскресенье отметятся стабильно минусовой температурой
Анастасия РОМАНОВА
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Все выходные почти без перерывов будет идти снег.Все выходные почти без перерывов будет идти снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Холода, присущие зиме, наконец опускаются на Кировскую область. «Комсомолка» с помощью gismeteo.ru подскажет, как одеться на прогулку в выходные так, чтобы ничего не отморозить.

Суббота 25 января, уже подходящая к концу, отметится довольно мягкой погодой. К вечеру пойдет снег, а столбик термометра застынет на -5. Сильных порывов ветра не ожидается, так что вечер вполне можно провести на улице, гуляя по красивым местам города и наслаждаясь относительно теплой погодой. Снегопад прекратится в ночь с субботы на воскресенье.

С самого утра 26 января похолодает. температура опустится до -7 градусов и останется такой на весь день. С 12 часов дня начнется небольшой снегопад, который не прекратится до самой ночи. Местами могут быть порывы ветра до 11 м/с. Ближе к ночи похолодает до -10 градусов, так что лучше утеплиться, если собираетесь провести вечер на прогулке. Шарф уж точно не помешает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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