В кировских домах среди зимы исчезло все тепло
В нескольких домах Кирова внезапно исчезли горячая вода и отопление. С жалобой на резкое похолодание в квартирах обратились их жители. Об этом сообщает городская прокуратура Первомайского района.
В ряде домов по улицам Свободы, Володарского, Пролетарской и Труда резко пропали отопление и горячая вода. И не появлялись довольно долгое время. Устав ждать у моря погоды, замерзшие жители обратились с жалобой, что и послужило поводом для проверки. В итоге прокуратура выяснила, что причиной квартирных морозов стали дефекты на теплосетях, принадлежащих АО «КТК». А поскольку прохладная ситуация длилась не один день и не два, очевидно, что компания слегка затянула со сроками ремонта.
Директору АО «КТК» внесли представление о нарушении при оказании услуг. Отмечается, что это уже не первый такой случай.
ИСТОЧНИК KP.RU