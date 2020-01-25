2020-01-25T16:14:33+03:00
Общество

В кировских домах среди зимы исчезло все тепло

Причиной стал затянувшийся ремонт теплосетей АО «КТК»
Анастасия РОМАНОВА
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Резкое похолодание в нескольких кировских домах объяснилось слишком неспешным ремонтом теплосетей.Резкое похолодание в нескольких кировских домах объяснилось слишком неспешным ремонтом теплосетей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В нескольких домах Кирова внезапно исчезли горячая вода и отопление. С жалобой на резкое похолодание в квартирах обратились их жители. Об этом сообщает городская прокуратура Первомайского района.

В ряде домов по улицам Свободы, Володарского, Пролетарской и Труда резко пропали отопление и горячая вода. И не появлялись довольно долгое время. Устав ждать у моря погоды, замерзшие жители обратились с жалобой, что и послужило поводом для проверки. В итоге прокуратура выяснила, что причиной квартирных морозов стали дефекты на теплосетях, принадлежащих АО «КТК». А поскольку прохладная ситуация длилась не один день и не два, очевидно, что компания слегка затянула со сроками ремонта.

Директору АО «КТК» внесли представление о нарушении при оказании услуг. Отмечается, что это уже не первый такой случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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