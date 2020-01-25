Кировские школы и детсады массово уходят на карантин

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:38:56+03:00

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В Кирове растет число заболевших детей. На карантин пришлось уйти 8 школам и 3 детским садам города.

По сообщению департамента образования области, сейчас количество болеющих воспитанников составляет 4,5% от их общего числа. И, поскольку цифра детей, ушедших на больничный, растет, в некоторых учреждениях на неделю приостановили занятия.

Под карантин попали в общей сложности 8 классов в школах №2, 20, 42, 58, 59, 65. Также временно прекратили занятия четыре класса в художественно-технологическом лицее и еще три - в Вятской православной гимназии.

В детских садах процент заболевших от всех посещающих побольше - 6,01%. В учреждениях №48, 128, 171 закрыли на карантин по одной группе.

По словам областного департамента образования, сейчас реализуют план мероприятий по снижению заболеваемости детей в школах и детсадах. Активизировали работу по выявлению больных ОРВИ, усилили медицинский контроль над детьми. В школах проводят влажную уборку со средствами дезинфекции, регулярно проветривают помещения, дают полезную и богатую витаминами пищу. В детсадах, помимо тех же мер, кипятят полотенца и носовые платки, обеззараживают воздух и поверхности в помещениях с помощью ультрафиолета.

Родителей призывают следить за состоянием здоровья своих детей. При первых же признаках простуды стоит отказаться от посещения образовательного учреждения и обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU