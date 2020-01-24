В Нововятске дети распылили перцовый баллончик в школе

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:58:42+03:00

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23 января в школе № 66 Нововятского района ученики распылили перцовый баллончик – сначала в туалете, а затем на улице возле школы. Инцидент произошел между первой и второй сменой.

Как пояснили в в департаменте образования, администрация школы и педагоги действовали четко по инструкции. Детей сразу вывели из помещения, вызвали экстренные службы – полицию, скорую помощь. Учеников, которые распылили газ и девочку, которая оказалась рядом с ними осмотрели врачи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Все помещения в школе сразу проветрили. И занятия второй смены прошли по расписанию, в обычном режиме.

В школе представители департамента образования и правоохранительных органов организуют проверку. С ребятами, которые распылили баллончик и их родителями проведут разъяснительные беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU