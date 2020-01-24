Зима пришла в наш дивный край: в Кировской области все-таки ударят морозы

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:41:33+03:00

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Зима все же вступит в свои законные права в конце нынешней и начале будущей рабочей недели. Как рассказала группа «Любительская Метеорология в Кирове», на северо-восток Европейской территории России вышел глубокий циклон. В двух словах - в нашем городе грядут холода. Кратковременные, но мощные.

Похолодание уже началось - уже сегодня, 24 января, кировчане имели удовольствие с утра наблюдать на термометрах отметку в -8 градусов вместо привычных 0 или -2. И то ли еще будет!

Следующий циклон, по сообщению метеорологов-любителей, пройдет в субботу 25 января, и принесет в регион снегопад и ветер с порывами до 14 м/с. Арктическая воздушная масса циклона зацепит Кировскую область, дав начало самым настоящим морозам. В понедельник по региону обещают аж до -27 градусов. Жуть как холодно - что по меркам региона, что по меркам отвыкших от морозов кировчан. И в ночь на вторник похолодание может усилиться еще больше.

Однако такая погода не задержится надолго. По предварительному прогнозу, уже со среды оттепель вновь нагрянет в Кировскую область. А это значит, что зонтики лучше далеко не убирать - скоро понадобятся снова.

ИСТОЧНИК KP.RU