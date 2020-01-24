Девица Метелица из Вятских Полян вновь попала в рейтинг сказочных новогодних персонажей

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Российская Девица Метелица из Вятских Полян попала в рейтинг самых популярных сказочных новогодних персонажей. Согласно исследованиям аналитического агентства «Смыслография» и Коммуникационного агентства «АГТ», помощница Деда Мороза, как и в 2018 году, осталась на 16 месте.

Правда, на этот раз количество упоминаний сказочного персонажа в российских федеральных и региональных СМИ выросло. Если в 2018 году о Девице Метелице написали 267 раз, то в прошлом году про нее вышло 356 публикаций.

Напомним, что сказочных персонаж из Вятских Полян считается помощницей Деда Мороза и хранительницей головных уборов российских волшебников. Кроме того, Девица Метелица является хозяйкой праздника «Вятское новогодище». Во время мероприятия в городе проходят новогодние спектакли, флешмобы и фотосессии со сказочными героями.

ИСТОЧНИК KP.RU