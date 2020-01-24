2020-01-24T10:12:46+03:00
Звезды

Девица Метелица из Вятских Полян вновь попала в рейтинг сказочных новогодних персонажей

Помощница Деда Мороза заняла 16 место в списке
Анна КРЮКОВА
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Сказочный персонаж оказался на 16 месте в рейтинге. Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Вятское новогодище»Сказочный персонаж оказался на 16 месте в рейтинге. Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Вятское новогодище»
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Российская Девица Метелица из Вятских Полян попала в рейтинг самых популярных сказочных новогодних персонажей. Согласно исследованиям аналитического агентства «Смыслография» и Коммуникационного агентства «АГТ», помощница Деда Мороза, как и в 2018 году, осталась на 16 месте.

Правда, на этот раз количество упоминаний сказочного персонажа в российских федеральных и региональных СМИ выросло. Если в 2018 году о Девице Метелице написали 267 раз, то в прошлом году про нее вышло 356 публикаций.

Напомним, что сказочных персонаж из Вятских Полян считается помощницей Деда Мороза и хранительницей головных уборов российских волшебников. Кроме того, Девица Метелица является хозяйкой праздника «Вятское новогодище». Во время мероприятия в городе проходят новогодние спектакли, флешмобы и фотосессии со сказочными героями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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