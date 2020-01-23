2020-01-23T11:52:43+03:00
Общество

В Кировской области размер взноса за капремонт не изменится

Плата не повышается уже второй год подряд
Анастасия РОМАНОВА
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Минимальный взнос останется на уровне 2018 года. Фото: kirovreg.ruМинимальный взнос останется на уровне 2018 года. Фото: kirovreg.ru
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В 2020 году размер взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах не вырастет. Такое решение приняло правительство Кировской области.

Минимальный взнос останется на уровне 2018 года - 8 рублей 30 копеек за квадратный метр общей площади в месяц. Ранее планировалось, что он вырастет до 8 рублей 70 копеек в 2020 году. Каждый год взнос должен увеличиваться, но, как пояснили в пресс-службе правительства, накопленные ранее средства позволяют не повышать плату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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