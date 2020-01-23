В Кировской области размер взноса за капремонт не изменится
Плата не повышается уже второй год подряд
Минимальный взнос останется на уровне 2018 года. Фото: kirovreg.ru
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В 2020 году размер взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах не вырастет. Такое решение приняло правительство Кировской области.
Минимальный взнос останется на уровне 2018 года - 8 рублей 30 копеек за квадратный метр общей площади в месяц. Ранее планировалось, что он вырастет до 8 рублей 70 копеек в 2020 году. Каждый год взнос должен увеличиваться, но, как пояснили в пресс-службе правительства, накопленные ранее средства позволяют не повышать плату.
ИСТОЧНИК KP.RU