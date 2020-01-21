2020-01-21T17:16:41+03:00
Общество

В Кирове полным ходом идет проверка дворов

Инспекция нашла 101 нарушение, 96 из которых уже устранили
Анастасия РОМАНОВА
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Найденные нарушения устраняли на ходу. Фото: admkirov.ruНайденные нарушения устраняли на ходу. Фото: admkirov.ru
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По всему Кирову проходит проверка благоустройства дворов. Сегодня, 21 января, наступила очередь Ленинского района города. В мероприятии приняли участие начальник территориального управления Оксана Шишкина и специалисты административно-технической инспекции. Кроме того, пригласили на выезд и представителя УК Ленинского района для оперативного получения разъяснений.

Контролеры на данный момент посетили уже 550 дворов, найдя при этом 101 нарушение. По словам Оксаны Шишкиной, на данный момент 96 из 101 нарушения уже устранили. Но во дворе дома №30 по улице Калинина управляющая компания до сих пор не почистила ни дорогу, ни тротуар. И пока инспекторы фиксировали колею на проезжей части и лед на пешеходной дорожке, во дворе материализовались сотрудники УК и необходимая техника. Трактор поспешно срезал колею, дворники посыпали песком тротуар. Представитель «управляйки», глядя на эту картину, утверждал, что двор чистили в прошлую пятницу.

Такая же ситуация царила во дворах домов №32 и 34 по этой же улице. Управляющая компания в срочном порядке взялась за устранение нарушений.

Территориальное управление Ленинского района напоминает: за состоянием дорог и тротуаров во дворах УК должны следить ежедневно. При нахождении нарушений «управляйку» предупреждают о необходимости расчистить двор в течение суток. При повторном же нарушении компания получает штраф от 50 до 300 тысяч рублей. Жителям многоквартирных домов рекомендуют создавать инициативные группы и коллективно принуждать УК к исполнению своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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