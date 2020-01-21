Кировчанам предлагают стать донорами крови и стволовых клеток

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:18:50+03:00

В начале февраля жителей будут ждать в Кировском НИИ гематологии и переливания крови

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В субботу, 1 февраля, кировчан приглашают на станцию переливания крови Кировского НИИ гематологии. Там жители смогут вступить в Федеральный регистр доноров кроветворных стволовых клеток. Для этого горожанам в возрасте от 18 до 45 лет нужно заполнить анкету и сдать кровь из вены. С собой нужно взять паспорт (регистрация не важна).

По образцу крови сотрудники научно-исследовательского института определят состав генов. Затем, если какому-либо пациенту потребуются именно эти клетки, с кировчанином свяжутся и спросят о желании стать донором.

В Кировском НИИ гематологии отмечают, что каждый год в России у 20 тысяч человек обнаруживают рак крови. Из них 900 детям и 4200 взрослым нужна пересадка костного мозга, то есть кроветворных стволовых клеток. Это последняя возможность спасти им жизнь.

В тот же день в институте будут ждать и желающих стать донорами крови. Для этого кировчанам от 18 лет нужно натощак сдать кровь на анализ и инфекции. С собой необходимо взять паспорт (обязательна постоянная или временная регистрация в Кирове). После доноров будут приглашать на сдачу крови по звонку. Это будет зависеть от потребности для лечения конкретных больных.

- Если вы думаете, что у вас самая распространенная кровь, и она никому не нужна - это не так! - обращаются к кировчанам в Кировском НИИ гематологии. - Ведь если она распространена, то и пациентов, у которых кровь такой группы, тоже много.

Также сообщается, что сейчас на лечении в научно-исследовательском институте находятся тяжелобольные онкогематологические пациенты со всей России. Среди них есть и дети, и взрослые, которые борются за свою жизнь долгими месяцами. Чтобы победить болезнь, им требуются многократные и регулярные переливания крови и ее компонентов.

Где: Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови , г. Киров, ул. Красноармейская, 70, 2 этаж

Когда: 1 февраля, с 09.00 до 12.00 часов.

С противопоказаниями можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU