2020-01-21T18:46:00+03:00
Общество

В Кирове продолжают чистить улицы от сугробов

На ближайшие две ночи уже составлен график вывоза снега
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
На местах проведения работ выставят предупреждающие знаки. Фото: admkirov.ruНа местах проведения работ выставят предупреждающие знаки. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

В Кирове продолжают вывозить снег с улиц. Вскоре практически весь город будет очищен от сугробов. На две ближайшие ночи - 21 и 22 января - уже составлено расписание улиц, где будут проводиться работы.

Напоминаем, что работы проводят преимущественно в ночное время, с 22.00 вечера до 07.00 утра. За 12 часов до начала подрядчик должен выставить временные знаки и аншлаги, запрещающие парковать машины на месте проведения работ. Управление дорожной и парковой инфраструктуры просит автомобилистов учесть предупреждения и не оставлять свой транспорт на ночь на обочинах дорог.

Сегодняшней ночью, 21 января, снег вывезут со следующих территорий:

- ул. Ульяновская (мост через реку Люльченку);

- ул. Юровская от ул. Ульяновской до ул. Егоровской;

- ул. Солнечная от ул. Егоровской до ул. Производственной (нечетная сторона);

- ул. Комсомольская от Октябрьского проспекта до ул. Карла Маркса;

- ул. Воровского от ул. Горького до ул. Солнечной;

- ул. Красный Химик;

- ул. Красной Звезды.

Завтра, 22 января, сугробы исчезнут на таких участках, как:

- ул. Щорса (от ул. Тихой до путепровода по ул. Щорса);

- ул. Солнечная от ул. Егоровской до ул. Производственной (четная сторона);

- ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Дерендяева;

- ул. Воровского от ул. Солнечной до пр. Строителей;

- ул. Вятская;

- ул. Богородская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как повысить тонус
В Кирове ищут подрядчика для работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Кирове полным ходом идет проверка дворов
Кировчанам предлагают стать донорами крови и стволовых клеток
В Кирове продолжают чистить улицы от сугробов
В Омутнинске с давно покойной женщины хотят через суд взыскать долг за вывоз мусора
Битва грузовиков: пьяный «газелист» врезался в КамАЗ
Жители Кирова смогут своими глазами наблюдать пролет МКС
Убийца-рецидивист из Малмыжа проведет за решеткой дюжину лет
Около 60 спортсменов съедутся в Киров на первенство России по фигурному катанию
У кировских обманутых дольщиков появится информационный сайт
Кировского художника оценили за рубежом и признали одним из десяти лучших современников
Группа «Пикник» презентует свой новый альбом в Кирове
В Вятском художественном музее открылась выставка работ Евгения Чарушина и Юрия Васнецова
Праздник талантливых учителей, устремленных в будущее
В Кировской области проходят всероссийские соревнования по лыжному спорту
Кировчанин задушил своего напарника и бросил тело в кювете возле дороги
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
В Кирове в один день поймали троих наркоманов
На площади Лепсе КамАЗ протаранил легковушку
В Кирове неизвестные испортили ледяной букет у филармонии
В Кирове наркоторговец-книголюб получил девять лет колонии