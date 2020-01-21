В Кирове продолжают чистить улицы от сугробов

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:46:00+03:00

На ближайшие две ночи уже составлен график вывоза снега

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В Кирове продолжают вывозить снег с улиц. Вскоре практически весь город будет очищен от сугробов. На две ближайшие ночи - 21 и 22 января - уже составлено расписание улиц, где будут проводиться работы.

Напоминаем, что работы проводят преимущественно в ночное время, с 22.00 вечера до 07.00 утра. За 12 часов до начала подрядчик должен выставить временные знаки и аншлаги, запрещающие парковать машины на месте проведения работ. Управление дорожной и парковой инфраструктуры просит автомобилистов учесть предупреждения и не оставлять свой транспорт на ночь на обочинах дорог.

Сегодняшней ночью, 21 января, снег вывезут со следующих территорий:

- ул. Ульяновская (мост через реку Люльченку);

- ул. Юровская от ул. Ульяновской до ул. Егоровской;

- ул. Солнечная от ул. Егоровской до ул. Производственной (нечетная сторона);

- ул. Комсомольская от Октябрьского проспекта до ул. Карла Маркса;

- ул. Воровского от ул. Горького до ул. Солнечной;

- ул. Красный Химик;

- ул. Красной Звезды.

Завтра, 22 января, сугробы исчезнут на таких участках, как:

- ул. Щорса (от ул. Тихой до путепровода по ул. Щорса);

- ул. Солнечная от ул. Егоровской до ул. Производственной (четная сторона);

- ул. Красноармейская от ул. Ленина до ул. Дерендяева;

- ул. Воровского от ул. Солнечной до пр. Строителей;

- ул. Вятская;

- ул. Богородская.

ИСТОЧНИК KP.RU