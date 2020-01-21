В Омутнинске с давно покойной женщины хотят через суд взыскать долг за вывоз мусора

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:30:17+03:00

Ни квартиры, ни ее хозяйки давно уже нет, а вот задолженность осталась

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В Омутнинске на днях разыгралась самая настоящая трагикомедия. Одной из его жительниц принесли квитанцию на оплату задолженности по вывозу ТКО. Ситуация оказалась достойной «чернушного» анекдота: долг был на соседку, умершую десять лет назад. Об этом случае рассказали «Омутнинские Вести+».

В одном из двухквартирных домов города некогда проживало две семьи. На одной половине - вполне обычные люди. На второй - парочка супругов, любивших подвыпить и мало заботившихся о внешнем облике своего жилища. Мужчина умер примерно в середине 2009 года. Тяга к спиртному сгубила и его супругу: 23 февраля 2010 года она уснула с непотушенной сигаретой. Искусственная шуба, которой укрылась женщина в ту ночь, буквально вплавилась в ее кожу. В самом конце декабря жительница Омутнинска все-таки скончалась от полученных ожогов.

Квартира погибших супругов так и осталась пустой - браться за ремонт обгоревшего жилья никто не хотел. Помещение стало приютом для мародеров, из него потихоньку вытаскивали уцелевшие после пожара вещи. Проснувшись посреди ночи от жуткого грохота, соседи поняли, что нужно как-то решать сложившуюся ситуацию.

Наталья Куркова, живущая на «благополучной» половине дома, начала действовать через администрацию города и управляющую организацию. Просьба женщины была простой — убрать аварийную квартиру. В одном из ответов сообщили: ООО «Жилищные услуги» ищут гражданку, которая довела жилье до такого состояния. К тому моменту хозяйка квартиры уже полгода как находилась на кладбище.

После в дом наведалась комиссия. Осмотрев квартиру, директор «Жилищных услуг» постановил: ремонтировать здесь нечего, половину дома проще снести.

Спустя два года после смерти соседки семья Курковых начала разбирать завалы сгнивших бревен от второй половины дома и строить фундамент собственной квартиры. При этом стоит отметить, что Наталья обращалась в «Энергосбыт» с просьбой перенести вход в дом со стороны сгоревшей квартиры. Так что у компании есть документы о том, что второй квартиры в здании не существует.

На днях Наталье принесли квитанцию от АО «ЭнергосбыТ Плюс», где ее умершую десять лет соседку вежливо просили погасить долг за вывоз мусора. Тогда женщина вспомнила, что однажды ей уже приходила квитанция с задолженностью. С тех пор сумма увеличилась с 200 до 1116 рублей. Видимо, все это время ей насчитывали пеню. Да еще и пригрозили взыскать долг через суд. А то, что ни квартиры, ни ее хозяйки уже давно нет на свете, никого не волнует.

«Омутнинские Вести+» поинтересовались у взыскивающей компании, как мог получиться такой казус. Ответ был однозначен: «Энергосбыту» не поступала информация о смерти женщины. Никаких задолженностей по электроэнергии у покойной нет - только за мусор. Сумму начисляли с первого января минувшего года. А дальше стало еще интереснее. По сообщению пресс-службы компании, собственник помещения обязан вносить плату за жилье и коммуналку с момента становления таковым. Эта обязанность переходит по наследству. И этот самый собственник обязан сообщить об изменениях, касающихся своих персональных данных или своего жилья. А наличие права собственности на жилье - главный фактор заключения договора на вывоз ТКО.

Вот и получается, что покойная должна была сообщить о своей смерти уже после ее наступления. Вероятно, уже никого не волновало даже то, что по бумагам жилья, которому начисляли оплату, не существует в природе. Осталось понять, каким образом компания собирается судиться с человеком, погибшим десять лет назад, владевшим жильем, которого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU