Битва грузовиков: пьяный «газелист» врезался в КамАЗ

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:20:44+03:00

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Похоже, что в Кировской области пьяные водители объявили войну КамАЗам. Еще одно жесткое ДТП произошло вчера, 20 января. Авария произошла на 138-м километре трассы Киров - Советск - Яранск. В 9 часов утра 45-летний водитель автомобиля «Газель» умудрился «догнать» впереди идущий грузовик КамАЗ-53213.

Как сообщили в Госавтоинспекции, «газелист» был в состоянии опьянения. В результате происшествия он и его 54-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. Нижегородский грузовичок получил серьезные повреждения и, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области произошло два ДТП. Пострадало четыре человека, трое были госпитализированы.

Напомним, в воскресенье, 19 января, на площади Лепсе столкнулись КамАЗ и «семерка». ДТП обошлось без жертв, но пьяный водитель и его пассажир получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU