Жители Кирова смогут своими глазами наблюдать пролет МКС

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:48:35+03:00

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С 24 января начинается сезон видимых полетов МКС. Об этом рассказали в группе «Любительская астрономия в Кирове». Наблюдать за самым ярким из объектов, созданных человеком, можно будет невооруженным глазом. Международная космическая станция с Земли выглядит как очень яркая звезда. Она быстро перемещается с запада на восток. В этом сезоне ее будет видно по вечерам.

В таблице представлены видимые в Кировской области пролеты МКС. Фото: vk.com/astro_kirov

МКС - это пилотируемая орбитальная станция, самая дальняя точка проживания людей в безвоздушном пространстве. Станцию создавали пятнадцать стран и в нее вложено сотни миллиардов долларов. Десятки астронавтов и космонавтов, регулярно отправляются на нее в космос. Первый модуль МКС запустили в 1998 году.

ИСТОЧНИК KP.RU