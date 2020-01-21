2020-01-21T12:20:28+03:00
Происшествия

Убийца-рецидивист из Малмыжа проведет за решеткой дюжину лет

Пьяная ссора закончилась дракой с летальным исходом
Анастасия РОМАНОВА
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Малмыжец, меньше года назад вышедший на свободу, вскоре вновь отправится в тюрьму.Малмыжец, меньше года назад вышедший на свободу, вскоре вновь отправится в тюрьму.Фото: Борис КОКУРИН
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В Малмыже вынесли приговор 36-летнему местному жителю. Особо опасный рецидивист обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Днем 19 июля минувшего года в одном из домов по улице Коммунальной города Малмыжа двое его жителей устроили небольшую пьянку. В какой-то момент между мужчинами разгорелся конфликт, и обвиняемый в пылу ссоры избил своего знакомого. Травмы оказались слишком тяжелыми - пострадавший скончался на месте.

Драчуну вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Известно также, что мужчину уже судили за аналогичное деяние, и на свободу он вышел незадолго до вновь совершенного преступления - в марте 2019 года. Учитывая эти обстоятельства, суд вынес приговор: 12 лет лишения свободы. Первую половину срока осужденный проведет в тюрьме, вторую - в колонии особого режима. Кроме того, ему прибавили 2 года ограничения свободы, уже после выхода из тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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