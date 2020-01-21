У кировских обманутых дольщиков появится информационный сайт

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:25:44+03:00

На ресурсе «Достроим вместе» можно будет узнать все сведения о своем объекте

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12 декабря минувшего года губернатор Кировской области Игорь Васильев провел личную встречу с гражданами. На приеме обсудили, как помочь обманутым дольщикам. Так появилась идея информационного ресурса, на котором можно будет следить за строительством проблемного объекта.

- Тема обманутых дольщиков имеет исключительное социальное значение, и правительство Кировской области последовательно вырабатывает пути решения по каждому объекту, - отметил глава региона. - Для повышения информированности граждан о решении вопросов, связанных со строительством проблемных объектов, профильные ведомства прорабатывают вопрос создания информационного ресурса. Это должна быть понятная и прозрачная информационная система. Главная ее задача - обеспечить публичность работы регионального правительства в отношении проблемных объектов долевого строительства.

20 января Игорь Васильев с активной группой дольщиков обсудил создание этого ресурса, получившего название «Достроим вместе». В совещании приняли участие также министр финансов Лариса Маковеева, министр строительства Руслан Бондарчук, министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Ресурс «Достроим вместе» станет проектом, который поможет пользователям найти описание объекта долевого строительства, узнать сроки его сдачи и статус. Сервис, как прокомментировал вице-губернатор области Андрей Плитко, должен сделать деятельность правительства региона в сфере контроля за строительством проблемных объектов максимально прозрачной.

Участникам совещания продемонстрировали прототип системы. После регистрации, как пояснил Юрий Палюх, в личном кабинете можно будет задать вопрос и в течение двух дней получить ответ. Придет он через официальный адрес электронной почты регионального министерства строительства. По словам главы ведомства Руслана Бондарчука, для ресурса собрали сведения по каждому проблемному объекту и информацию, которая на нем отобразится.

Кроме того, министр строительства рассказал о проделанной работе по созданию регионального фонда защиты прав дольщиков. Образование такого фонда позволит Кировской области получать средства на завершение строительства проблемных объектов по системе финансирования. Сейчас в федеральный фонд направили необходимые документы. Также в регионе выделяют земельные участки застройщикам, которые готовы завершить возведение проблемных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU