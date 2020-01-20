Группа «Пикник» презентует свой новый альбом в Кирове

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:35:24+03:00

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Группа «Пикник» возникла более сорока лет тому назад, и, по словам ее лидера Эдмунда Шклярского, большую часть этого времени почти все заголовки газетных статей о команде так или иначе обыгрывали приснопамятную «обочину», позаимствованную из названия культовой повести Стругацких. Эта журналистская традиция набила изрядную оскомину как лидеру коллектива, так и его многочисленным участникам. Действительно, не всякое лыко бывает в строку, а любые штампы и банальные подходы «акул пера» совершенно не вяжутся с этой необычной по меркам отечественного рока командой.

«Пикник», начинавшийся в далеком 1978-м, прошедший суровую школу звукозаписи на легендарной подпольной охтинской студии во дворце пионеров и школьников, той, где начинали свой славный путь многие корифеи отечественной рок-музыки, по стилю ничуть не похож на других «птенцов гнезда Тропилло» - звукорежиссера и продюсера их первых магнитоальбомов («Дым», «Танец волка»). Команда Шклярского прошла свой путь от типичного советского рока и даже блюза, со временем трансформировавшись в совершенно необычный музыкальный проект с заходами в готику, барокко, прогрессив и смелыми симфоническими экспериментами. С 80-х годов по настоящее время на счету команды уже 23 альбома, «крайний» из которых (как частенько говорят мистически настроенные музыканты, тщательно избегающие определения «последний») вскоре будет презентован кировской публике.

«В руках великана» - так называется новая работа группы, в которой по отзывам слушателей и критиков непременно имеются и стопроцентные хиты, «песни-гвозди», крепко вбивающиеся в сознание меломана, и просто симпатичные, но отнюдь не «проходные» вещи, включая полностью инструментальную композицию, к слову, - отлично аранжированную. Все это, а также многое другое ожидает кировских любителей музыки 24 января в ДК «Родина» на концерте легендарных великанов нашего рока. Сообщается, что художники и инженеры уже вовсю работают над оформлением сцены и новыми персонажами, которые поразят воображение самых искушенных поклонников «Пикника».

Где: ДК «Родина»

Когда: 24 января, 19.00

Стоимость билета: 1800-3200 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU