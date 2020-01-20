В Вятском художественном музее открылась выставка работ Евгения Чарушина и Юрия Васнецова

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:11:46+03:00

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«Ребятам о зверятах» - словосочетание милое и ностальгическое, возвращающее нас куда-то во времена далекого детства. Выставка с таким названием была представлена в Вятском художественном музее 2 января и, по общему мнению журналистов, она уже стала лучшей из открывшихся в наступившем 2020 году. Это неудивительно, ведь экспозиция посвящена нашим землякам – Евгению Чарушину и Юрию Васнецову, с творчеством которых знаком, пожалуй, каждый человек, который родился и какое-то время жил в СССР. На книгах с их иллюстрациями (а если говорить о Евгении Чарушине, то он известен не только как художник-анималист, но и как талантливый прозаик) воспитано не одно поколение детей.

При некотором отличии художественного стиля обоих мастеров (приглушенные тона чарушинских зарисовок из жизни зверушек и пестрая ярмарочность сказочных сюжетов Васнецова) объединение их в пространстве одной экспозиции не случайно: оба мастера - уроженцы Вятки, дружившие со времен гимназического детства на протяжении всей жизни, любящие природу родного края и умеющие передать эту любовь и красоту подрастающему поколению. В экспозиции представлено порядка сорока графических работ Евгения Чарушина и 50 произведений Юрия Васнецова. В числе экспонатов литографии, эстампы, иллюстрации к книгам, а также фарфор. Выставка идеально подойдет для семейного посещения: милые сказочные герои и забавные зверята надолго привлекут внимание самых маленьких посетителей, а взрослым они непременно напомнят о далеких детских годах, когда они читали незатейливые истории о похождениях любознательного котенка Тюпы и о его строгой кошке-маме, о медвежатах-обжорах, любителе рыбной ловли коте Епифане, маленьком волчишке, смешном песике Томке, коварной рыжей лисичке и обитателях уютного сказочного теремка. Возможно, их даже захочется перечитать заново, как и поступил автор этих строк.

Где: Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых

Когда: 23 января, 12.00, 22, 24-26 января, 10.00

Стоимость билета: от 130 рублей

Возрастной рейтинг: 0+

ИСТОЧНИК KP.RU