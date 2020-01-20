В Кировской области проходят всероссийские соревнования по лыжному спорту

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:29:25+03:00

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Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» принимает масштабные соревнования по лыжным гонкам с 20 по 26 января. Об этом сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики. Состязание проходит среди юниоров и юниорок. В нем участвуют 240 лучших спортсменов из 50 регионов России и из Белоруссии. Нашу область представят десять лыжников.

- Эти состязания являются отборочными для участия в международных соревнованиях, - уточнили в кировском региональном отделении федерации лыжных гонок России.

По итогам соревнований будут собраны национальные команды для участия в первенстве мира по лыжным гонкам среди молодых спортсменов. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте ЛБК «Перекоп».

ИСТОЧНИК KP.RU